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İstanbul sisle uyandı

İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle trafik aksadı, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde trafik sıkışıklığı yaşandı. Gürüş mesafesi bazı ilçelerde 30 metrenin altına düştü.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 07:08
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Göz gözü görmüyor. İstanbul sisle uyandı.

İstanbul sisle uyandı
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DHA ve AA'nın haberlerine göre, İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde etkili oldu. Şehrin birçok noktasında sis nedeniyle trafik akışı da yavaşladı. 

Sürücüler kaza yapmamak için yavaş seyredince İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. 

Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. 

Vapur seferleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

SİS NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Yatay görüş mesafesini 1 km’nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğunlaşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.

SİS TÜRLERİ

Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın hava soğur. Yerden yukarı doğru yükseklik arttıkça atmosferde ters bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar. Alt seviyelerde hava soğuktur. Yükseklik arttıkça sıcaklık da artar. Soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Gece başlar, gündüz hava ısınınca, öğleye doğru ortadan kalkar.

Adveksiyon (Yatay Hava Hareketi) Sisi

Sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey üzerine hareketi ile alt katmanların soğuyarak su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan sislerdir.

Oroğrafik (Yer Şekili) Sis

Yatay hareket eden havanın yer şekli etkisiyle yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir. Yer şekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya yakın olmalıdır.

Cephe Sisleri

Karşılaşan iki farklı hava kütlesinden sıcak olanın soğuk olan üzerinde yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir.

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