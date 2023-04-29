Diyarbakır'da düğüne 'çocuk gelin' operasyonu. Tutuklananlar var

Diyarbakır'da, bir düğün salonunda çocuk gelin olduğu ihbarı alan polis, düğünün başlamasına izin vermeden operasyon düzenledi ve düğünü iptal etti.

Diyarbakır'da düğüne 'çocuk gelin' operasyonu. Tutuklananlar var

Polis, 15 yaşında olduğu öğrenilen çocuk gelin G.G. ile damat S.S.'yi gözaltına aldı ve damadın da olduğu toplam 5 kişiyi yakaladı.

Olay, Sur ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşında olduğu iddia edilen çocuk gelin G.G., S.S. ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Ancak, polis davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada operasyon düzenleyerek düğünü durdurdu.

Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan damat S.S. ve diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düğüne gelen davetlilere verilen davetiyede ise "Yaşama dair ne varsa her anında birlikte olmaya karar verdik. Bu tekrarı olmayan günde bizimle beraber olmanız bize ayrı bir mutluluk verecektir" notu yer alıyordu. Ancak, durumu öğrenen davetliler salondan ayrıldı.

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