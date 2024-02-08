Büyük rezalet! 13’ünde gelin oldu 14’ünde anne. Davullu zurnalı düğün yapmışlar

Çocuk gelin skandalı Kocaeli’nde yaşandı. İddiaya göre, 2015 yılında yani 12 yaşında S.B. ile 16 yaşındaki O.Ö. tanışarak sevgili oldu. İkili evlenmek istedi ama aileler karşı çıktı. Kız çocuğu S.B. 2 KEZ O.Ö’ye kaçtı.

Aileler de 13 yaşındaki S.B. ile 17 yaşındaki O.Ö'nün düğününü yaptı. 1 yıl sonra ise çiftin bebeği oldu. 14 yaşındaki S.B., hastanede doğum yaptı.

Hastane yetkilileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. O.Ö. hakkında kamu davası açıldı. S.B. ise doğumdan 2-3 ay sonra O.Ö'den ayrılarak babaevine döndü.

"14 YAŞINDA ANNE OLDUM, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Taraf avukatları davaya salonda katılırken, S.B. ise duruşmaya adli görüşme odasından bağlandı. S.B., Gebze Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü psikoloğu eşliğinde ifade verdi.

Yaşananları anlatan S.B., "Şu an 20 yaşındayım. Sanık O.Ö.'yü komşumuz olması sebebiyle tanırım. O.Ö. ile telefonla konuşmaya başlayarak gönül ilişkimiz oldu. O.Ö. ailesi ile birlikte beni gelip istediler ancak 12 yaşında olduğum için babam izin vermedi. Bunun üzerine O.Ö'ye kaçtım ancak babam beni geri aldı. Bir sene sonra 13 yaşındayken tekrardan O.Ö'ye kaçtım. Evlenmek istediğimizi söyledik. İki kez evden kaçtığım için ailem evlenmemize müsaade etti.

13 yaşındayken İzmit'te düğünümüz oldu. Evlenmeden cinsel birlikteliğimiz olmadı. 14 yaşındayken anne oldum, kızım dünyaya geldi. Bebeğim 2-3 aylıkken O.Ö. ile ayrıldık ve ben babaevine döndüm. İlk evliliğimde zorlamaya maruz kalmadım, şikayetçi değilim. Reşit olduktan sonra başkasıyla evlendim. Kızım da şu an 7 yaşına girdi" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.