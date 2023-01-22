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'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk gününde 1 havan mühimmatı ile 144 kilogram toz esrar ele geçirildiği belirtildi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 11:35
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Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı

'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır'da büyük çaplı 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice- Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 645 personel görev aldı.

Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında düzenlenen arazi arama tarama faaliyetinde sığınak tespit edildi. Sığınakta; 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 144 kilo toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

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