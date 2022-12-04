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Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’da bir şahsın evine uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 2 kilo kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:44
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Diyarbakır’da evinde 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince evinde 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan zehir taciri tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ü.O. (28) isimli şahsın ikametine yaptıkları baskında 2 kilogram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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