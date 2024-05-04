70 ton saman kül oldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Pınarlı Mahallesi'nde bir çiftlikte istiflenmiş olan saman balyalarında gece saatlerinde başlayan yangın sonucunda yaklaşık 70 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale etmek üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Bozdoğan Belediyesi iş makineleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 70 ton samanın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangın sonrasında soğutma çalışmaları da yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.