Masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Fuhuşa yer temini ve aracılık etme” suçuyla ilgili soruşturma kapsamında, Çorlu ilçesindeki masaj salonlarında fuhuş yapıldığına dair tespitler üzerine operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı olarak 8 masaj salonuna gerçekleştirilen operasyonda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 17 masöz kadın dahil olmak üzere toplamda 33 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, fuhuşta kullanılan 29 cep telefonu, 1 flaş bellek ve cinsel içerikli materyaller ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 16 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.