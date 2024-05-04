Masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Kaynak: İHA
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 masaj salonuna yönelik yapılan baskında 9 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Fuhuşa yer temini ve aracılık etme” suçuyla ilgili soruşturma kapsamında, Çorlu ilçesindeki masaj salonlarında fuhuş yapıldığına dair tespitler üzerine operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı olarak 8 masaj salonuna gerçekleştirilen operasyonda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 17 masöz kadın dahil olmak üzere toplamda 33 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, fuhuşta kullanılan 29 cep telefonu, 1 flaş bellek ve cinsel içerikli materyaller ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 16 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Ezgi Apartmanı’nın dosyası bilirkişiye gönderilecek Yerel Haberler
Ezgi Apartmanı’nın dosyası bilirkişiye gönderilecek
Green Card başvuruları bugün açıklanıyor. Sonuçlara nasıl bakılacak? Gündem
Green Card başvuruları bugün açıklanıyor. Sonuçlara nasıl bakılacak?
13 saatlik yol 7 saate düşüyor Gündem
13 saatlik yol 7 saate düşüyor
Esma Nur Avrupa Şampiyonluğuna yürüyor Spor
Esma Nur Avrupa Şampiyonluğuna yürüyor
İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı? Spor
İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı?
Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor Gündem
Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor
Sel köprüyü yıkıp geçti! 39 kişi boğularak can verdi Dünya
Sel köprüyü yıkıp geçti! 39 kişi boğularak can verdi