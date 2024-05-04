Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar EPDK'dan geldi! Şimdi akaryakıt şirketleri düşünsün

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar EPDK'dan geldi! Şimdi akaryakıt şirketleri düşünsün
Benzin ve motorinde artık tek fiyat uygulaması hayata geçiriliyor. EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık akaryakıt istasyonlarındaki satışlarda aynı tür benzin ve motorinde farklı fiyat uygulanamayacak. Karar 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı... EPDK'dan yeni karar geldi. Benzin ve Motorinde tek fiyat uygulaması başlıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK, katkılı motorin ve benzinde fiyat farkının olmayacağına karar verdi. Tek fiyat uygulanacak. Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür benzin ve mazot için tek fiyat uygulanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte uygulama 15 Mayıs'tan itibaren uygulamaya girecek.

Karar'ın Ek-1'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt) olarak kullanılacak mı?(3) : Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma 'Diğer' olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

EPDK kararının Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metni'nde "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

EPDK'nın kararı , 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.EPDK konuyla ilgili açıklama yapıldı. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin ve motorin satışında artık birden fazla fiyat olmayacak.

Kararın tüketici nezdinden oluşan bilersizliklerin önüne geçilmesi, ayrıca dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanması için alındığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili lisans sahiplerinin gerekli uyum çalışmalarını tamamlayabilmeleri amacıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Karar, 15 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartları ile karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (AKİS) ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (DAKİS) ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir."

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