Yusufeli Viyadüğünde sona yaklaşıldı

Kaynak: İHA
Yusufeli Viyadüğünde sona yaklaşıldı
Artvin'de, Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında değişen karayolu ağına ek olarak inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün yapımı tamamlandı. Viyadüğün inşaatı tamamlanırken, şu anda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Yusufeli Barajı ve HES projesi, Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek kemer barajı olan Yusufeli Barajı'nın inşasını içeriyor. Bu proje nedeniyle Yusufeli ilçe merkezi ve yaklaşık 7 köy tamamen sular altında kaldı. Bu değişiklik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde yeni yerleşim yerlerine taşındı.

Yusufeli Merkez Viyadüğü, yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak önemli bir bağlantı noktası olacak. Viyadük, baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde ve 685 metre uzunluğunda inşa edilmiştir. Zorlu vadilerde iskele ayağına ihtiyaç duyulmadan son teknoloji ile yapılan viyadük, 685 metre uzunluğuyla tamamlanmıştır.

Şu anda asfaltlama çalışmaları devam ederken, viyadük havadan görüntülendi. Bu proje, bölgedeki altyapı ve ulaşımı önemli ölçüde geliştirecek ve Yusufeli'nin bölge ile daha iyi bağlantısını sağlayacaktır.

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