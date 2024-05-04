Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray Kulübü, 25 Mayıs'ta olağan seçimli genel kurula gidecek ve Başkanlık seçimi gerçekleşecek.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in listesine giren 1905 Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) Başkanı İbrahim Hatipoğlu, görevinden ayrıldı.

İSTİFANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada derneğin Galatasaray siyasetindeki tarafsız duruşunu korumak için istifa ettiğini belirtti.

İbrahim Hatipoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"2018 Mayıs ayından beri büyük bir onurla sürdürdüğüm 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden Galatasaray Spor Kulübü seçimlerinde Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in aday yönetim kurulu listesinde yer aldığım için istifa ediyorum. 1905 GSYİAD'ın Galatasaray siyasetindeki tarafsızlık duruşu anlayışı gereği aldığım bu kararı değerli kamuoyu ile paylaşır, birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm arkadaşlarıma gösterdikleri destek için çok teşekkür ederim."