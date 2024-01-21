Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs devrildi

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs devrildi
Diyarbakır’da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Lice ilçesinde bulunan Fis ovasında meydana gelen kazada, Lice Gücü Spor’la oynayacakları maç için yola çıkan Dicle Belediyespor oyuncularını taşıyan midibüs kaza yaptı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs, yolda devrildi.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, aralarında futbolcuların da bulunduğu 10 kişi yaralandı ve yaralılar kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Oynanacak olan Lice Gücü Spor - Dicle Belediyespor maçı ise ertelendi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı iletildi.

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