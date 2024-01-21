Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Bulvarı’nda yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Kaplan’a, önündeki otomobilin sağından geçmek isteyen R.K. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaplan, park halindeki bir minibüsün altına girdi. Hafif ticari araç ise sürücünün hakimiyetinden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptı.

Kaplan, bölgedeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yapılan kontrolde Kaplan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araçtaki yaralılar R.K., Ş.A. ve ismi belirlenemeyen bir şahıs olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Selahattin Kaplan’ın olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Kaplan’ın cenazesi işlemlerinin ardından otopsi için morga götürüldü. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.