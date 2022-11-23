Galeride satılmayı bekleyen 6 araç yandı

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır il merkezinde dün gece saatlerinde bir otomobil galerisinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekibin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olayda 6 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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