Diyarbakır’da gasp ve hırsızlık şüphelilerine 'dublaj' operasyonu

M.Ş. Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. Görüşme yerine giderken kadınla birlikte gelen erkek tarafından silah zoruyla tenha bir yere götürülüp aracı ve değerli eşyaları gasp edildi.

Hırsızlık için bir iş yerine gelen şüpheliler, kendilerini videoya alan vatandaşlara aldırış etmeden hırsızlığa devam etti. Gece kepenkleri açmaya çalışan şüpheliler, ilk etapta alarm çalınca kaçan, fakat daha sonra alarma rağmen geri gelen şüpheliler, çevrelerini saran polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Başka bir olayda ise, hırsızlık çetesi kameraya aldırış etmeden kablolara asıldı. Rahat tavırları dikkat çeken şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, topladığı görüntülerle gasp ve hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri belirleyip dublaj operasyonu düzenledi.

Operasyonda, aralarında 15 yıl hapis cezası olan şüphelinin de bulunduğu 12 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.