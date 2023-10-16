Diyarbakır'da 'Huzur' uygulaması

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen “huzur" uygulamaları çerçevesinde yakalanan 36 şahıstan 19’u tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır'da 'Huzur' uygulaması


Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde hafta boyunca sürdürülen denetimler sonucunda haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan, aralarında 16 yıl ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsın da yer aldığı 17 kişi yakalandı.

Denetimler sırasında 2 gram metamfetamin, 18 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet çalıntı motosiklet, 3 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet mermi, 6136 sayılı kanuna muhalefet ettiği değerlendirilen 2 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 390 liraya el konuldu.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen 36 şüpheliden 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Huzur uygulamaları çerçevesinde denetlenen bin 300 aracın 174’üne ise farklı madde ihlallerinden toplamda 159 bin 870 TL tutarında trafik cezası uygulandı.

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