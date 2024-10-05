Diyarbakır'da kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 11 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 11 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan araçlardaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda görüldü. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyonet ve minibüs, kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada minibüsteki 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

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İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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