Diyarbakır’da korkunç ölüm: Kamyonun altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Deprem Konutları’nın şantiyesinde, 42 yaşındaki inşaat işçisi Hasan Savur, geri geri gelen kamyonun altında kaldı ve ağır yaralandı.

Olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Savur’un yaşamını yitirdiğini iletti. Hasan Savur’un cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltın alındı ve zırhlı araçla şantiyeden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.