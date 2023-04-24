Diyarbakır'da kelebek göçü başladı! saatte 40 kilometre hıza ulaşıyorlar

Diyarbakır’dan kuzeye doğru göçe başlayan kelebekler, rüzgarın da etkisiyle saatte 40 kilometre hıza ulaşıp, 4 bin kilometre yol katediyor. Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Satar, "Doğaseverleri bu yolculuğu gözlemlemeye çağırıyoruz. Bu göç, bundan sonra sayıları daha da artarak büyük bir ihtimal ile devam edecektir" dedi.

Diyarbakır'da kelebek göçü başladı! saatte 40 kilometre hıza ulaşıyorlar

Çoğunluğu diken kelebeklerden oluşan kelebekler, kentin güneyinden kuzeyine doğru göç etmeye başladı. Yağışlı ve sert havalarda bile göç edebilen, rotaları boyunca yumurtlamayı sürdüren kelebekler, rüzgarın da etkisiyle saatte 40 kilometre hızla uçabiliyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 4 bin kilometreye kadar göç edebildiği bilinen kelebeklerin, kentin kuzey kesimlerinde görülebildiğini söyledi.

'GÖÇ YOLLARI, TAM TESPİT EDİLMİŞ DEĞİL'

Diyarbakır'dan kuzeye doğru kelebek göçü başladığını belirten Prof. Dr. Satar, "Sanılanın aksine kelebeklerin ömrü 1 gün değil. Kelebeklerin ömrü 3 gün ile 13 ay arasında değişebilmektedir. Kelebeklerin büyüklüğüne bağlı olarak bu ömür süresi de devam ediyor. Bu bahsettiğim aralık sadece ergin dönemlerdeki aralıktır. Tabii larva ve tırtıl dönemlerinde bu biraz farklılık gösteriyor. Doğaseverleri bu yolculuğu gözlemlemeye çağırıyoruz. Bu göç, bundan sonra sayıları daha da artarak büyük bir ihtimal ile devam edecektir. Birkaç yıl önce de bu kelebeklerin göçünü buradan gözlemlemiştik. Gözlemlemek isteyen arkadaşlarımız fotoğraf makinelerini veya kameralarını alıp, bunları gözlemleyebilir. Kelebekler, rüzgarın da etkisiyle saatte 40 kilometre hıza ulaşabilmektedir. Aynı zamanda yaklaşık 4 bin kilometre yol katedip, geçtikleri yerlere yumurtalarını bırakabiliyor. Kelebeklerin göç yolları, tam tespit edilmiş değil. Doğa olaylarına ve sıcaklığa bağlı olarak yönleri değişebilmektedir" dedi.

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(Kaynak: DHA)

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