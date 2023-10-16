Diyarbakır’da kız arkadaşıyla otururken kafasına sıktı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kız arkadaşıyla bir çardakta oturan 19 yaşındaki genç, belinden çıkardığı silahla kafasına sıkarak ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da kız arkadaşıyla otururken kafasına sıktı

Genç, hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay nasıl gelişti?

Olay, saat 21.30 sıralarında Diclekent Bulvarı Ahmed Arif Caddesi yanındaki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında parktaki çardakta kız arkadaşıyla oturan 19 yaşındaki M.E.C, henüz bilinmeyen bir nedenle belindeki silahı çıkarıp kendi kafasına sıktı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yaralının durumu nasıl?

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı M.E.C’ye müdahale etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı M.E.C’yi yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Doktorlar, daha sonra hayati tehlikesinin olduğu M.E.C.'nin sevkini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne istedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nedeni ve yaralının son durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.

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