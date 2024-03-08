Diyarbakır'da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi'nde, kuzenler arasında çıkan bir silahlı kavgada Kemalettin Aktepe (16) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma hızla silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Kemalettin Aktepe ile Ali Aktepe ve Yusuf Aktepe yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ancak Kemalettin Aktepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Aktepe'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kemalettin Aktepe'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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