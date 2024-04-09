Diyarbakır'da meydana gelen kazalarda 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da meydana gelen kazalarda 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı
Diyarbakır’ın Sur ve Çınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 4'ü çocuk toplam 11 kişi yaralandı.

Çınar ilçesinden Çarıklı beldesi mevkiine seyir halindeki plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç arka arkaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edilirken yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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4'Ü ÇOCUK 9 YARALI

Sur ilçesi Çarıklı Beldesi Şahintepe mevkiinde ise, sürücüleri öğrenilemeyen 21 AAS 710 plakalı otomobil ile 01 AGF 667 araç kafa kafaya çarpıştı. İki ayrı araçtaki 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw180270-02.jpgHer iki kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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