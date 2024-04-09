Diyarbakır'da meydana gelen kazalarda 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı

Çınar ilçesinden Çarıklı beldesi mevkiine seyir halindeki plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç arka arkaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edilirken yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

4'Ü ÇOCUK 9 YARALI

Sur ilçesi Çarıklı Beldesi Şahintepe mevkiinde ise, sürücüleri öğrenilemeyen 21 AAS 710 plakalı otomobil ile 01 AGF 667 araç kafa kafaya çarpıştı. İki ayrı araçtaki 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

