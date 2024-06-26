Diyarbakır'da orman yangını

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde orman yangını...Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Çermik'teki yangın ilçenin kırsal Dikyol Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi ihbar yapıldı. Bölgeye İtfaiye, AFAD, Jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çermik'teki orman yangına bir de helikopter yollandı. Yangına havadan da müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına ekiplerin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale ediliyor.