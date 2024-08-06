Diyarbakır'da otomobil, motosiklet ve yayalara çarptı, 5 kişi yaralandı

Olay, Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerindeki Seyrantepe Spor Salonu önünde meydana geldi. Ö.F.T. yönetimindeki 46 VD 677 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjdeki demir korkulukları deviren otomobil, yolun karşısına geçti ve karşı yönden gelen K.E. yönetimindeki 21 ACN 622 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü, motosikletteki bir kişi ve iki yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.