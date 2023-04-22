Diyarbakır’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Diyarbakır’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 3 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza saat 06.00 sıralarında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman kesişiminde bulunan TRT Köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

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Refüje çarparak duran otomobilde 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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