Diyarbakır’da sokak hayvanları için çağrı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da sokak hayvanları için çağrı

Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, sokak hayvanlarını gündeme getirerek önemli bir çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce sokak hayvanları için barınak kurulması talimatı vermesine rağmen, birçok belediyenin bu talimata kayıtsız kaldığını belirten Acu, "Sokak hayvanlarına çözüm yoktur" anlayışının yanlış olduğunu söyledi.

Diyarbakır'daki 17 ilçe belediyesinin sokak hayvanları için barınak açması gerektiğini söyleyen Acu, "Barınak olmazsa olmazdır. Sokak hayvanları aç kalınca saldırganlaşıyor, bu durum özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinde korku oluşturuyor. Köpekler, sabah işe giderken ya da okula giden çocukların önüne çıkıyor ve saldırıyor. Bu duruma çözüm olarak barınakların açılması şart" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki hastanelerde tonlarca atık yemek bulunduğunu hatırlatan Acu, bu yemeklerin sokak hayvanlarına dağıtılabileceğini önerdi. Acu, "Diyarbakır'da bir mama fabrikası kurulması şart, çünkü hayvan mamalarının fiyatları oldukça yüksek ve birçok hayvansever bu durumdan şikayetçi" diye konuştu.

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