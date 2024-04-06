Diyarbakır'da taksi alev alev yandı. O anlar kamerada

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da taksi alev alev yandı. O anlar kamerada
Diyarbakır’da seyir halinde ilerleyen motor kısmından alev alıp yanan taksi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi’nde meydana gelen olayda, Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen taksi, seyir halinde ilerlerken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

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TAKSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını fark eden taksi sürücüsü aracı park ederek taksiden indi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olay sonrası taksi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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