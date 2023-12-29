Diyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza. 3 ölü 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza. 3 ölü 2'si ağır 4 yaralı
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda taziye dönüşünde trafik kazası meydana geldi. Kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ergani ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi mevkii Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Almanya’da bir yakınının hayatını kaybetmesiyle Diyarbakır’da taziye sonrası Adana’ya gitmek için yola koyulan ailenin içinde bulunduğu Ahmet Tekin idaresindeki otomobil, yol kenarında lastiği patladığı için duran sürücüsü Fatih Meşe olan kamyonete arkadan çarptı. Durumun ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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3 HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobil içindeki şoför Ahmet Tekin (53), O.Ç. (39) ve R.T.’nin (45) olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirledi. Ekipler, aynı araç içindeki yaralı A.T. ve K.Ç. ile kamyonet sürücüsü Fatih Meşe ve H.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürdü. A.T. ile K.Ç.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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