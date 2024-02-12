Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli'nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon yapıldı.

"Terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi" suçlarından yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda; 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenilirken, gözaltına alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.