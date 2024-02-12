Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: İHA
Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ilde düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon yapıldı.

"Terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi" suçlarından yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda; 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenilirken, gözaltına alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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