İzmir merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ekipleri, yürüttüğü çalışma kapsamında terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik, 30 Ocak tarihinde İzmir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yaşanan operasyonlar sonrası 27 şüpheli gözaltına alındı.

14 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada, haklarında gözaltı kararı olan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.