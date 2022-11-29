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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe   

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır’ın Lice kırsalında tespit edilen 3 ayrı noktada 572 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.    

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 20:41
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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe   

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe   
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında; Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında, önceden tespit edilen 3 ayrı noktada yapılan arazi arama tarama faaliyetinde; 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadelerine yer verildi.  

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