Diyarbakır'da terörün deposuna darbe

Diyarbakır Lice'deki operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır'da terörün deposuna darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice’nin Güldiken Mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç-2 operasyonu düzenlendi.

25 ayrı noktada düzenlenen operasyonda, 1 ton 95 kilogram kubar esrar, 73 kilogram toz esrar, 66 bin kök skunk bitkisi, 177 bin 250 kök kenevir bitkisi, bir adet Kaleşnikof ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Ele geçirilen suça konu malzemeler muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği belirtildi.

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