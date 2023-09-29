Diyarbakır'da yangın tatbikatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası çerçevesinde Ergani Gençlik Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır'da yangın tatbikatı


İtfaiye Daire Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler düzenliyor.

Ergani Gençlik Merkezi'ndeki eğitim programında öğrencilere yangına müdahale konusunda teorik bilgiler verildi. Teorik eğitimin ardından öğretmenler ve öğrenciler, itfaiye erleri eşliğinde oluşturulan yangına müdahale etti.

Tatbikata katılan Gençlik Merkezi öğrencilerinden Yunus Yorulmaz, teorik ve uygulamalı eğitimle yangın ile ilgili detaylı bilgiler öğrendiğini söyledi. Yorulmaz, “Burada öğrendiklerim sayesinde çevreme daha faydalı olabilirim” dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim gören bilgievleri ile 5 Nisan İlkokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kayapınar ilçesinde yer alan İtfaiye İstasyonunu ziyaret etti.
İtfaiye erleri öğrencilere istasyon sahasını gezdirerek, yangın anında ilk yapılması gerekenler, yangın söndürme tekniklerini, yangın söndürme aletleri, itfaiye araçlarının görevleri, temel yangın bilgileri ve müdahale anında neler yapılması gerektiği konuları ile ilgili bilgi verdi.

Ekipler, bilgilendirmenin ardından öğrencileri itfaiye araçlarına bindirerek yangına gitme ve su sıkma tatbikatı yaptı.

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