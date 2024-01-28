Diyarbakır’da zincirleme kaza. 3 araç birbirine girdi

Merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, Gömmetaş Mahallesi Diyarbakır-Elazığ yolunun 14. Kilometresinde oldu.

23 K 3475 plakalı araç, 07 GHB 04 plakalı kamyonet ile 34 GOA 590 plakalı arabanın karıştığı zicirleme kazada sürücülerle birlikte 5 vatandaş yaralandı.

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılar; R.A., H.İ.B., H.A., H.K. ve U.A.’yı ilk müdahalelerinin ardından civarda bulunan hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Trafik, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.