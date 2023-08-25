Diyarbakır'daki yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan örtü yangını çalışmalar sonucu 10 saat sonra kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır'daki yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi kırsalında gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle mera alanda örtü yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yangını söndürmek için Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, Ergani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve jandarma personelleri sevk edildi.

Yangına, 2 arazöz, 5 yangın ilk müdahale aracı ve 27 orman yangın işçisi müdahale etti. 10 saat sonra kontrol altına alan yangında, 50 hektarlık mera, bağ ve bahçelerin yer aldığı alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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