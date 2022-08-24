İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Mynet’in haberine göre; Hem sağlık hem de fit bir görünüm için kilo vermenin çok önemli olduğu biliniyor. Kilo bir sonuçtur bundan dolayı kilonuza değil kilonuza sebep olan şeylere odaklanmanız gerektiği vurgulandı. Size kilo aldıran sebepler çözülmedikçe sorununuzda çözülmeyecektir sadece geçici diyetler kilo ver kilo al kilo ver kilo al yo-yo döngüsüne girer ve zaten kıt olan kaynağınız zamanınızı yani ömrünüzü ve beraberinde umutlarınızı ve yaşam enerjinizi tüketeceğiniz için uyarılar geldi.

Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi.

İşte o bilgiler…

HAREKET ET!

Ölçülü ve kaliteli kalori ile kilonuzu kontrol edebilir yönetebilirsiniz ama işin bir de daha fazla enerji harcayıp üstüne daha sağlıklı ve daha ince olabilmenin kısmının olduğu vurgulandı.

YAVAŞ YAVAŞ YE!

Yavaş yemenin sağlımıza birçok faydası olduğu bilinmekle birlikte özellikle karaciğer yağlanmasına engel olduğu bildirildi.

İÇECEKLER ÖNEMLİ!

Son dönemde özellikle yüksek şeker içerikli hatta mısır şuruplu içecekler çok revaçta adeta içtiğimiz suyun yerini aldığı bildirildi. Bu durum hem daha az su içmemize hem de daha az su içerken suyun yerine ikame ettiğimiz şeyin bize ekstra ve çok fazla kalori aldırdığı gerçeği ile karşımızda durduğu biliniyor. Kesinlikle sadece su iç ve bu çöp içecekleri hayatından çıkardığı ifade edildi.

PORSİYONLARINI KÜÇÜLT!

Günümüzde her şeyin büyüğü moda daha büyük ev daha büyük araba daha büyük sosyal medya ve elbette daha büyük porsiyonlar olduğu biliniyor. Ne talihsizliktir ki ilk saydıklarımın hepsi pahalı veya ulaşması zor ama daha büyük porsiyona sadece 1 TL’lik fark ile sahip olabiliyorsun. Aslında hiçbirinin büyüğüne sahip olmamız gerekmezken sırf uygun fiyatlı olduğu için daha fazla kalori almamıza de gerek yok işin özüne bakarsanız daha pahalı çünkü ihtiyacın olmayan şeyi satın alıyorsun sence mantıklı mı?

ATIŞTIRMALIKLARI VE ÇÖP YİYECEKLERİ HAYATINDAN ÇIKAR!

Özellikle canımız sıkıldığında veya kaygılı stresli anlarda aklımıza abur cubur yani çöp yiyecekler gelir ve tüketiriz bunların yanı sıra sağlıklı olduğunu düşündüğümüz ama kalori içeriği yüksek olan kuru meyve vb atıştırmalıklar da ayrı bir risk. Nasıl gereksiz olduğu için sıcak havalarda mont giymiyorsan aslında ihtiyacın olmayan bu besinleri de olması gereken yere yani senden ve midenden uzağa gönder.

DAHA AKILLI ALIŞVERİŞ YAP!

İlk kural alışverişe tok iken çıkın aksi takdirde açlığınızın kurbanı olur ve gerekli gereksiz birçok şey alırsınız. Burada hem bütçene hem de sağlığına zarar verirsin. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur sözünü aklında tut ve alışveriş yaparken kalori bombalarını mümkün mertebe alışveriş sepetinden uzak tut.

Gördüğünüz gibi kilo vermek ve bunu yönetmek aslında çok kolay ama eski yöntemler olan dayatmacı bir şekilde diyetle ve buna benzer yöntemlerle değil yukarıda saydığım ve bunlara benzer eğitim ve alışkanlık değiştirme odaklı uygulamalarla optimum kilo programınızı oluşturabilirsiniz.