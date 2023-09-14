Dizel otomobil sahipleri şimdi yandı. Motorine yapılan seri zamlar bile gölgede kalacak

Son dönemde Türkiye’nin en önemli gündemlerinden birisi de ek vergiler. Görünen o ki dizel otomobil sahiplerine ek bir vergi daha geliyor. İşte konunun detayları.
Teknolojioku'dan Mustafa Yılmaz'ın haberine göre, bilindiği üzere ülkemizdeki vergiler zaten çok yüksek. Özellikle otomobil, cep telefonu, bilgisayar gibi lüks tüketim olarak nitelendirilen kalemlerde, ödediğimiz verginin hattı hesabı yok.
Tabi ki burada otomobiller için ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü ülkemizde sıfır otomobil alırken, bir otomobil kendimize, aldığımı otomobilin fiyatına göre de en az bir otomobil de devlete alıyoruz.
Hali hazırda otomobil alırken, ÖTV ve KDV haricinde az miktarda farklı ücretler de cebimizden çıkıyor. Fakat hepsi bu kadarla sınırlı değil.
Çünkü sosyal medyada yayılan söyleme göre şimdi de KAV yani karbon vergisi geliyor. Bu vergi en çok da dizel otomobil sahiplerini ilgilendiriyor.
Otomobil sahiplerinin de bildiği üzere ülkemizdeki otomobillerin büyük bir çoğunluğu dizel yani mazotlu araçlardan oluşuyor. Çünkü dizel araçlar benzinli araçlara oranla daha az yakıyor. Lakin bunun yanında havayı da daha fazla kirletiyor.
İşte tam olarak bu noktada işin içerisine karbon vergisi girecek. Dizel otomobiller çevreyi daha çok kirlettiği için, KAV vergisi bu araçların üzerine yıkılacak.
Sosyal medyadaki bilgilere göre KAV vergisi pek çok kalemde karşımıza çıkacak. Bu kalemlerin içerisindeki en önemli yer ise akaryakıt olacak. Dizel yakıtlar çevreyi daha çok kirlettiği için KAV oranı benzine göre daha yüksek olacak.
Bu durumda zaten yüksek olan mazot fiyatlarına bir de karbon vergisi eklenmiş olacak. Benzin ve LPG’de de KAV olacak ama dizel kadar yüksek olmayacak.
Tabi ki bu söylemlerin henüz hükümet tarafından onaylanmadığını hatırlatmamız gerekiyor. Fakat Maliye Bakanlığı içerisinde KAV yani karbon vergisi için bir kadro oluşturulduğu ve bu verginin kısa süre sonra hayatımıza gireceği belirtiliyor.
Muhtemelen bu vergi ile ilgili daha fazla detay önümüzdeki günlerde netleşmiş olacaktır. Bekleyip göreceğiz.