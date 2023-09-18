Akaryakıtta yeni zamlara bahane olacak gelişme. Araçların kontağını bile çevirttirmeyecek

Brent petrolün varil fiyatı 94,73 dolara yükseldi. Brent petroldeki ve döviz kurlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıması bekleniyor.

Akaryakıtta yeni zamlara bahane olacak gelişme. Araçların kontağını bile çevirttirmeyecek

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak, Brent petrolünün varil fiyatının 94,73 dolara yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam dalgasının habercisi olarak algılanıyor.

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PETROL FİYATLARI ARTTI

Cuma günü 94,63 dolara kadar çıkan Brent petrolünün varil fiyatı, günü 93,93 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Ancak bugün itibarıyla 94,73 dolar seviyesine çıkarak yüzde 0,85'lik bir artış kaydetti.

Bu yükseliş, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerindeki kesintilerin devam etmesinin ardından yılın son çeyreğinde küresel talep ve arz dengesizliğinin artacağı endişesiyle gerçekleşti. Uzmanlar, bu kesintilerin yılın son çeyreğinde piyasayı günde 2 milyon varil açığa itebileceğini tahmin ediyor.
Çin'in ekonomiye yönelik teşvik politikalarının petrol talebinde toparlanmaya yol açacağına dair beklentiler ve ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler de petrol fiyatlarındaki artışı destekliyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAM YOLDA

Bu durum, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının da artmasına yol açabilir. Yatırımcılar, bu hafta küresel merkez bankalarının faiz politikalarına dair ipuçları ve Çin'den gelecek önemli ekonomik verileri yakından takip edecekler.

Teknik olarak, Brent petrolde 94,77 ile 94,92 dolar aralığının direnç, 94,31 ile 94,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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