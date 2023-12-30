Djokovic 2023'te 8 kez sezonu lider bitirdi

Djokovic, Avustralya Açık’ta Stefanos Tsitsipas’ı, Fransa Açık’ta Casper Ruud’u, ABD Açık’ta da Daniil Medvedev’i 3-0 mağlup ederek grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 24’e yükseltti ve Rafael Nadal’ı (22) geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.

Sırp tenisçi, büyük bir mücadeleye sahne olan Wimbledon finalinde ise Alcaraz’a 3-2 yenilerek Londra’da 8. şampiyonluğu kaçırdı.

ATP Sezon Sonu Finallerinde Jannik Sinner’i 2-0 yenen Djokovic, 7. şampiyonluğunu kazandı ve Roger Federer’i geçerek bu alanda da zirveye oturdu.

2023 yılında 8. kez sezon sonunu lider tamamlayan Djokovic, bu rekorunu da iyileştirdi.

Temmuz 2011’de ilk kez ATP sıralamasının 1 numarası olan Sırp sporcu, kariyeri boyunca toplam 400 haftadan fazla lider kalarak bunu başaran ilk tenisçi oldu.

Djokovic, 2024 yılında da performansını sürdürürse “altın slam” yapan ikinci sporcu olarak tarihe geçebilir. Sırp sporcunun “altın slam” yapması için dört grand slam turnuvasının yanında Paris 2024 Olimpiyatları’nda da altın madalya kazanması gerekiyor.

Tenis tarihinde bu başarıyı sadece Alman Steffi Graf gösterdi. Graf, Seul 1988 Olimpiyatları ve 4 grand slam turnuvasında sadece iki set kaybederek 5 şampiyonluk elde etti.