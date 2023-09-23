Teniste Hitit Kupası Ankara'da

Ankara Tenis Kulübü, 25-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Hitit Kupası'yla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, organizasyonda birçok farklı ülkeden tenisçiler, yeteneklerini sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Tenis Kulübü Başkanı Zeynep Göle Benli, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Tenis Kulübünün yeni tesislerini Hitit Kupası gibi çok önemli bir uluslararası turnuva aracılığıyla tenis severlere tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu turnuva sadece tenis topluluğumuzdaki inanılmaz yetenekleri sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda tenis severler için benzersiz bir deneyim sunacak. Hitit Kupası'nın Ankara Tenis Kulübünün yeni tesislerinde yapılması tenise olan tutkumuzun bir kutlaması ve burada sahip olduğumuz birinci sınıf tesislerin bir kanıtıdır."