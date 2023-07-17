Novak Djokovic'ten Carlos Alcaraz'a övgüler

Wimbledon tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz'a mağlup olan Novak Djokovic rakibinin dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladığını ifade etti.

KAYNAK: AA
Novak Djokovic'ten Carlos Alcaraz'a övgüler

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Andy Murray'nin ardından 2002'den bu yana Wimbledon'da kupaya ulaşan ilk erkek tenisçi konumuna gelen dünya 1 numarası 20 yaşındaki Alcaraz, final maçında gösterdiği üstün performansla sporseverlerin yanı sıra finaldeki rakibi Djokovic'ten de büyük övgüler aldı.

"TAMAMEN BENİM ÇIKARIMA OLUR"
İngiliz basınına konuşan 36 yaşındaki Djokovic, Alcaraz ile aralarında yeni bir rekabetin başlayabileceği yönündeki değerlendirmeye gülerek, "Böyle bir rekabetin başlaması, tamamen benim çıkarıma olur. Alcaraz'ın adını, tenis dünyası uzun yıllar duyacak. Ben ise daha ne kadar bu seviyede kalabilirim, bilmiyorum. Daha önce birbirimizle üç maça çıktık ve hepsi de birbirine yakın geçti. ABD Açık'ta da umarım karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLDUĞUNU KANITLADI"
Rakibinin, toprağın ardından çim kortta da kendini kanıtladığını vurgulayan Djokovic, "Çim korta bu kadar çabuk alışmasını ve büyük başarılara ulaşmasını beklemiyordum. Artık dünyanın en iyisi olduğunu, şüphesiz kanıtladı. Her tip kortta harika maçlar çıkarıyor ve bugün geldiği yeri fazlasıyla hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"CARLOS KOMPLE BİR OYUNCU"
Tenis tarihinin son 20 yılına damga vuran kendisinin yanı sıra Nadal ve Federer'deki en iyi özelliklerin, Alcaraz'da toplandığı yönündeki değerlendirmelere katıldığını kaydeden Djokovic, şöyle konuştu, "Sanırım son 12 aydır en çok duyduğum şey, Alcaraz'ın Roger, Rafa ve benim bazı özelliklerimi kendi oyununda topladığı oldu. Buna katılıyorum. Sanırım Alcaraz, üçümüzün en iyi özelliklerinin birleşiminden oluşuyor. 20 yaşında birine göre, zihinsel direnci ve olgunluğu çok etkileyici. İspanyol boğası gibi mücadeleci ruhu ve yıpratıcı defansı, yıllar içinde sadece Rafa da gördüm. Kesme 'backhand' vuruşları ise benimkine çok benziyor. İki elle topa backhand vururken defans yapabilmek, benim yıllar içinde geliştirdiğim bir şeydi. Ama onda, şimdiden var. Tekniği ise Roger'e yakın. Dürüst olmam gerekirse, onun gibi birisiyle hiç oynamadım. Roger ve Rafa'nın belirli güçlü ve zayıf yanları vardır. Carlos ise komple bir oyuncu. Her duruma uyum sağlayabilmek, istikrarın anahtarıdır ve her tip kortta başarı getirir"

(AA)

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