Doğa Şanlıoğlu: Çalışan Zonguldak’ın sesini mecliste en yüksek sesle duyuracağız

CHP Zonguldak Milletvekili Adayı Doğa Şanlıoğlu, aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Doğa Şanlıoğlu: Çalışan Zonguldak’ın sesini mecliste en yüksek sesle duyuracağız

Editör: Gülsüm Acıyan

CHP Zonguldak’taki milletvekili adaylarını tanıtmak üzere tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında konuşan Şanlıoğlu, “Hepimizin bildiği gibi çok önemli bir seçim ile karşı karşıyayız. Ben inanıyorum, başaracağız” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Adayı Doğa Şanlıoğlu’nun konuşmasından satırbaşları ise şu şekilde:

"HEP BİRLİKTE DAHA ÖZGÜR, DAHA ZENGİN BİR TÜRKİYE’Yİ İNŞAA EDECEĞİZ"

“Hepimizin bildiği gibi çok önemli bir seçim ile karşı karşıyayız. Durumu daha net anlatmak adına cümlelerime şöyle devam etmek istiyorum. Demokrasi ile otokrasi arasında tercih yapacağımız bir seçim ile karşı karşıyayız. Özgürlükler ile baskılar arasında tercih yapacağımız bir seçim ile karşı karşıyayız. Ben inanıyorum, başaracağız. Hep birlikte daha özgür, daha zengin bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.”

"ZONGULDAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

“Burada bir kere daha tekrar etmek isterim ki Zonguldak’ın temsili adına canla başla çalışacağız. Zonguldak binlerce kardeşimizin yer altında ter döktüğü şehrimiz. İşçi, emekçi hakları ile ilgili mücadelenin nasıl verilmesi gerektiğini en iyi Zonguldak bilir. İhmaller yüzünden madenlerde hayatını kaybeden yüzlerce kardeşimiz var ama ihmali kabul eden kimse yok. Yitip giden değerli canlara ‘kader’ deyip geçiyorlar. Sizlerin desteğiyle, duasıyla; gençlerin, kadınların sesini mecliste en yüksek sesle duyuracağız. Emeklinin, esnafın, işçinin, memurun sesini mecliste en yüksek sesle duyuracağız. Çalışan Zonguldak’ın sesini mecliste en yüksek sesle duyuracağız. Mecliste çalışan Türkiye’nin sesi olacağız.”

"SIKILMADAN, BUNALMADAN SORUNLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

“Sorun sadece iş, işçi ve emekçi hakları değil tabii. Zonguldak için göç önemli bir sorun, turizm payı önemli bir sorun, doğa ve çevre sorunları çok önemli sorunlar. Tabii bir de ekonomi var. Paramızı pula çevirdiler. Alım gücümüzü erittiler. Yerlilik ve millilik diye konuşup duranlar vatandaşlarının refahını düşürüp, duruyor. Biz paramıza yeniden itibar kazandıracağız. Vatandaşlarımızın refahını artıracağız. Merak etmeyin, hepsinin farkındayız. Sıkılmadan, bunalmadan bu sorunların üzerine gidecek ve bu kötü günleri hep birlikte arkada bırakacağız.”

"HEPİMİZ İÇİN BAHAR GELECEK"

Doğa Şanlıoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Sizlere buradan söz veriyoruz: Gençler için bahar gelsin diye çalışacağız. Kadınlar için bahar gelsin diye çalışacağız. Esnaf için bahar gelsin diye çalışacağız. Emekli için bahar gelsin diye çalışacağız. Ve inanıyorum ki: Zonguldak için bahar gelecek, Türkiye için bahar gelecek. Hepimiz için bahar gelecek.”

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