Doğal afetlere karşı uluslararası Türk Gücü (1) / Dr. Mehmet ALKANALKA

Doğal afetler 21. Yüzyılda devletlerin milli güvenlik strateji belgelerinde tehdit ve riskler arasında yer almaktadır. Türkiye sırasıyla 7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremle asrın felaketine maruz kalmış, deprem sonrası Türk Dünyasındaki devletler kardeşleri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımına koşmuşlardır. Uluslararası ilişkilerde sert güç, yumuşak güç ve akıllı güç kavramları bulunmaktadır. Bunların dışında insani güç kavramını da ele alarak yapıcı bir çözüm önerisi bu çalışmada önerilmektedir. Bu bildirinin ana amacı doğal afetler gibi olağanüstü durumlara karşı uluslararası insani güç kapsamında Türk Dünyasının bütünleşmesine ve yardımlaşmasına katkı sağlayacak bir yapının kurularak Türk Dünyası devletlerinin dünyanın her yerindeki depremlere müdahalesi ile insanlığa katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. Gümrü Depremi olarak da adlandırılan Spitak Depremi, Ermenistan'ın Spitak bölgesinde 07 Aralık 1988'de 7.2 büyüklüğünde gerçekleşmiş ve 20.000 insan hayatını kaybetmiştir. Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (İngilizce: "INternational Search And Rescue Advisory Group" veya kısa adıyla INSARAG), Gümrü Depremine müdahale eden uluslararası arama kurtarma ekiplerinin girişimleri sonucunda, üye ülkelerin resmî afet müdahale kurumları ile arama kurtarma çalışmalarında koordinasyon maksatlı 1991 yılında kurulmuştur. Gümrü Depremi ile kıyaslandığında hem şiddet hem sıklık hem de sonuç bakımından çok daha fazla can ve mal kaybına neden olan Türkiye'deki depremler sonrası yaratıcı ve daha geniş ölçekli milli bir vizyona ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle yaşanan asrın felaketinin geleceğe yönelik olası depremlere karşı daha geniş kapsamlı bir gücün oluşmasına dönüşmesi maksadıyla bir inisiyatif geliştirmeye ve buna katkı sağlama adına bu çalışmayı yaptım. Bildiride Türkiye'deki depreme yapılan Türk Dünyası yardımları vaka analizi yöntemiyle incelenecek, yumuşak güç teorisi ile ulaşılan bulgular kurumsal bir proje teklifinin oluşmasına da akademik bir katkı sağlayacaktır.

***

Son yaşanan deprem aslında son deprem değildir, bu nedenle geleceğe yönelik TSK'nın ihtimalat harekât planları gibi stratejik bir planlamaya ve stratejiye ihtiyaç bulunmaktadır. Doğal afetler 21. Yüzyılda devletlerin milli strateji belgelerinde tehdit ve riskler arasında yer almaktadır. Fransa'nın 2013 Beyaz Kitabı'nda doğal olaylar da riskler arasında ifade edilmektedir. ABD'nin milli güvenlik strateji belgesinde de; Doğal afetler tehditler arasında terörizm ile birlikte yer alarak ABD'nin tüm tehditlere hazırlıklı bir stratejisine vurgu yapılmıştır.

Gümrü Depremi olarak da adlandırılan Spitak Depremi, Ermenistan'ın Spitak bölgesinde 07 Aralık 1988'de 7.2 büyüklüğünde gerçekleşmiş ve 20.000 insan hayatını kaybetmiştir. Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu, Gümrü Depremine müdahale eden uluslararası arama kurtarma ekiplerinin girişimleri sonucunda, üye ülkelerin resmî afet müdahale kurumları ile arama kurtarma çalışmalarında koordinasyon maksatlı 1991 yılında kurulmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sırasıyla 7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremle sarsıldığını ifade ederek, "Asrın felaketi diyebileceğimiz bu depremler, 10 büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep olmuştur." açıklamasında bulundu. Depremlerin üzerinden 44 gün geçtikten sonra 50 bin 96 insanın yaşamını kaybettiği ve 107 bin 204 yaralı olduğu açıklandı. Gümrü Depremi ile kıyaslandığında hem şiddet hem sıklık hem de sonucunda çok daha fazla can ve mal kaybına neden olan Türkiye'deki depremler sonrası yaratıcı, yerli ve milli bir vizyona ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle bir inisiyatif geliştirme adına bu projeyi oluşturdum.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, 16 Mart 2023'de "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temasıyla Ankara'da gerçekleşti. Bir sonraki TDT 10. Zirvesi'ne kadar "Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşma"sının tamamlanmasının planladığı varılan ortak kararlar arasındadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Mart 2023'de yaptığı açıklamada; "Türk Devletleri Teşkilatı ile artı yekvücut olduk. Onların sıkıntısında yanlarında olduk. Bizde sıkıntı olunca onlar bizim yanımızda oldu. Yaraların sarılmasına kadar kardeş ülkelerin desteğini gördük. Her türlü afete hazırlıklı olmalıyız. Başta Azerbaycan olmak üzere Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan sağ olsun hepsi de geldiler." diyerek Türk Dünyasına dikkat çekmiştir.

Uluslararası ilişkilerde sert güç, yumuşak güç ve akıllı güç kavramları bulunmaktadır. Bunların dışında insani güç kavramını da ele alarak yapıcı bir çözüm önerisi bu makalede önerilmektedir. Türkiye'nin öncülüğünde 1992'de "Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi" Ankara'da toplandı. 2009'da Türk Keneşi (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) kuruldu. Türk Keneşi 12 Kasım 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı adını aldı (Kızıltoprak, 2022). Zirvenin somut çıktılarından biri olan "Türk Dünyası Vizyonu-2040", 2009 yılında Nahçıvan Anlaşması ile kurulan teşkilatın ilk stratejik belgesini oluşturmaktadır. Türk Dünyası Vizyonu-2040 Belgesi, dünyadaki hızlı değişimler nedeniyle stratejik bir vizyon gerektiren bir çağda yaşadığımızı vurgulamaktadır. Birinci Yol Haritasının 2022-2026 dönemi olmak üzere vizyon belgesinin uygulanması, organizasyonun öncelikleri doğrultusunda beş yılda bir yenilenecek bir dizi stratejik yol haritası ile çerçevelenecek ve detaylandırılacaktır.

Orta Asya'daki Türk Devletleri hem ABD için hem de Çin ve Rusya için oldukça değerlidir. Çin ve Rusya Şangay İş Birliği örgütü altında bu devletler ortak politikalar takip ederken, ABD ise C5+1 mekanizmasıyla Afganistan'dan çekilmesine rağmen bölgeye olan ilgisini devam ettirmektedir. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyet, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması maksadıyla "Şanhay Beşlisi" olarak 1996'da çalışmaya başlamış, 2001 Haziran ayında devlet başkanlarının katılımıyla terörizm, ayrılıkçılık ve köktencilik tehditlerine karşı ortak mücadele etmek için bölgesel bir teşkilata dönüşmüştür. Üye ülkeler statüsünde olan ülkeler; Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan olup, İran'ın üyelik işlemleri süreci devam etmektedir. Türkiye ve Azerbaycan ise diyalog ortağı statüsünde ŞİÖ'nün çalışmalarına katılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2022 Yılı Şangay Zirvesinin yapıldığı Semerkant'ta yapılan açıklamada Türkiye'nin de ŞİÖ'ye olası üyeliğine hem NATO hem de Rusya tarafından çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu. Rusya'daki bazı kaynaklara göre; Türkiye'nin ŞİO'ya üyeliği için öncelikle NATO üyesi konumunun olmamasının altı çizilirken, Almanya'dan bazı değerlendirmelerde bunun Türkiye için büyük bir hata olacağı iddiaları basında yer almıştır. ŞİÖ 2005 Astana Deklarasyonunda ve 2009 yılında Yekaterinburg Zirvesinde Amerikalıların terörle mücadele harekatını sonlandırması ve bölgeden ayrılması istenmiştir. Kırgızistan Devlet Başkanı Bakiyev, Manas'taki ABD Askeri Üssünün kalış süresinin uzatılması üzerine Medvedev ve Putin'in bundan rahatsız olduklarını kendisine söylediklerini iddia etmiştir. 20 Mayıs 1997'de imzalanan anlaşma sonrası Çin Devlet Başkanı Zımin ve Rusya Devlet Başkanı Yeltsin tarafından açıklanan deklarasyona "çok kutuplu dünya" vurgusu da yapılmıştır.

ABD'nin son milli güvenlik strateji belgesindeki Türkiye'ye ve söz konusu devletlere karşı yaklaşımı şu şekilde yer almaktadır;

"Batı ile stratejik, siyasi, ekonomik ve kurumsal bağlarını güçlendirmek için Türkiye ile yakın ilişkiler kurmaya devam edeceğiz…Avrasya'nın başka yerlerinde Orta Asya'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz. Bu bölgedeki beş ülkede dayanıklılığı ve demokratik gelişmeyi artırma çabalarını destekleyeceğiz. C5+1 (Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri) diplomatik platformu aracılığıyla iklim uyumunu ilerletmek, bölgesel enerji ve gıda güvenliğini iyileştirmek, bölge içinde entegrasyonu geliştirmek ve daha fazla bağlantı kurmak için çalışmaya devam edeceğiz."