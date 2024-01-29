Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak

Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak
Kaynak: Haber Merkezi
1 Ocak 2025 tarihinden itibaren AB ülkeleri, fosil yakıtlı kombilerin kullanımını teşvik etmeyecekler. Tüm yeni binaların 'Sıfır Emisyon Binaları' standardına uyması gerekecek.
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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 1

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çevre dostu politikalar kapsamında fosil yakıtların kullanımını azaltma hedefine doğru önemli bir adım attı.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 2

Yapılan anlaşma ile 2040 yılına kadar fosil yakıtlarla ısınmanın aşamalı olarak durdurulması planlanıyor.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 3

Bu kapsamda, 2030 itibariyle yeni inşa edilen evler dahil olmak üzere tüm yeni binaların 'Sıfır Emisyon Binaları' standardına uyması gerekecek.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 4

Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu arasında aylar süren müzakerelerin ardından yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşması imzalandı.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 5

Bu anlaşma çerçevesinde AB ülkeleri, 2040'a kadar fosil yakıtlarla ısınmayı tamamen sonlandırmayı hedefliyor.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 6

2030 yılından itibaren ise, sıfır emisyon binaları standartlarına uygun yeni binaların inşa edilmesi gerekecek.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 7

Ayrıca, 2050'ye kadar AB'deki tüm binaların sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesi planlanıyor.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 8

AB yetkilileri, bu süreçte doğalgaz kombilerinin kullanımını azaltmayı ve 2040'a kadar tamamen kaldırmayı amaçlıyorlar.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 9

Bu doğrultuda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren AB ülkeleri, fosil yakıtlı kombilerin kullanımını teşvik etmeyecekler.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 10

Bu gelişme, AB'nin çevre politikalarının güçlendirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine ulaşılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak 11

Türkiye'de böyle bir kararın alınması ise henüz beklenmezken ilerleyen süreçte ne gibi adımlar atılacağı bilinmiyor.

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