Doğal gaz kombileri kaldırılacak. Düğmeye basıldı o tarihte uygulanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çevre dostu politikalar kapsamında fosil yakıtların kullanımını azaltma hedefine doğru önemli bir adım attı.
Yapılan anlaşma ile 2040 yılına kadar fosil yakıtlarla ısınmanın aşamalı olarak durdurulması planlanıyor.
Bu kapsamda, 2030 itibariyle yeni inşa edilen evler dahil olmak üzere tüm yeni binaların 'Sıfır Emisyon Binaları' standardına uyması gerekecek.
Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu arasında aylar süren müzakerelerin ardından yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşması imzalandı.
Bu anlaşma çerçevesinde AB ülkeleri, 2040'a kadar fosil yakıtlarla ısınmayı tamamen sonlandırmayı hedefliyor.
2030 yılından itibaren ise, sıfır emisyon binaları standartlarına uygun yeni binaların inşa edilmesi gerekecek.
Ayrıca, 2050'ye kadar AB'deki tüm binaların sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesi planlanıyor.
AB yetkilileri, bu süreçte doğalgaz kombilerinin kullanımını azaltmayı ve 2040'a kadar tamamen kaldırmayı amaçlıyorlar.
Bu doğrultuda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren AB ülkeleri, fosil yakıtlı kombilerin kullanımını teşvik etmeyecekler.
Bu gelişme, AB'nin çevre politikalarının güçlendirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine ulaşılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Türkiye'de böyle bir kararın alınması ise henüz beklenmezken ilerleyen süreçte ne gibi adımlar atılacağı bilinmiyor.