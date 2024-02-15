Ücretsiz doğal gaz kullanımı sona eriyor. Faturalarda artış yaşanacak

Kaynak: ABC Gazetesi
Ücretsiz doğal gaz kullanımı sona eriyor. Faturalarda artış yaşanacak
Ücretsiz doğal gaz kullanımı sona eriyor! Türkiye genelinde doğal gaz faturalarına ek ücret uygulaması Mart ayında başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, kış aylarında indirimli doğalgaz kullanımı sona erecek, bu da faturalara yansıyacak.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı etkileyecek önemli bir gelişme yaşanıyor: Doğal gaz faturalarına ek bir ücretin eklenmesi kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, özellikle kış aylarında doğal gaz faturalarıyla mücadele eden vatandaşlar için uygulanan indirimli doğal gaz kullanımı Mart ayı sonunda sona erecek.

FATURALARA 25 METREKÜP İLAVE EDİLECEK

Mart ayı sonunda sona erecek olan indirimli doğalgaz kullanımı, bir aylık ücretsiz ve 12 ay süresince 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz olarak sağlanmıştı. Ancak, bu avantajlı uygulamanın sona ermesiyle birlikte doğal gaz faturalarında artış beklentisi yükseliyor. 25 metreküplük doğalgazın maliyeti 120 TL'yi buluyor ve gelecekteki fiyat artışlarıyla birlikte faturalara önemli bir ek ücretin eklenmesi muhtemel.

Özellikle 31 Mart seçimlerinin peşinden vergi ve enerji fiyatlarında artış beklentisi bulunurken, doğal gaz faturalarındaki bu ek ücretin vatandaşları ekonomik açıdan zorlayabileceği düşünülüyor. Bu durum, enerji maliyetlerindeki artışın vatandaşların bütçelerini daha da sıkıştırabileceği anlamına geliyor.

Mayıs ayında yürürlüğe girecek olan bu ek ücret, doğal gaz faturalarındaki harcamaları artırarak vatandaşları daha zorlu bir ekonomik durumla karşı karşıya bırakabilir. Bu durum, genel olarak enerji maliyetlerindeki artışın vatandaşların ekonomik durumunu olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

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