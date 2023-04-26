Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bedava doğal gaz açıklamalarının ardından vatandaşlar ücretsiz doğal gazın ayrıntılarını merak ediyor. Konutlarda ücretsiz olacak doğal gazın ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Peki, doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? Doğal gaz bu ay bedava mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğal Gaz Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı doğal gaz hakkında konuşurken 1 ay boyunca konutlarda ücretsiz doğal gaz verileceğini açıkladı. Peki, doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?

DOĞAL GAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Konutlarda 1 ay ücretsiz doğal gaz verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuşan Erdoğan 1 yıl boyunca da 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olacağını açıkladı.

Ücretsiz doğal gazın tarihi ve detayları da belli oldu. Buna göre konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak.

20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak.

Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak.

Bir yıl boyunca aylık 25 metreküplük ücretsiz doğal gazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.