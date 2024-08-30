Doğal gaz tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Kaynak: AA
Doğal gaz tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda eylül ayından itibaren geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

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Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Ekmek üreticileri için belirlenen tarife 1000 metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

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Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Doğal gazda tarifesinde değişiklik olmadıDoğal gazda tarifesinde değişiklik olmadı

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