Doğal sit alanına izinsiz santral

BirGün’den Gökay Başcan’ın haberine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolunu işleten ICA’nın İstanbul Sarıyer’de kaçak şekilde beton santralı inşa ettiği ortaya çıktı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sarıyer Belediyesi’ne herhangi bir başvur yapmadan faaliyete geçen şirket, tepkilerin üzerine inşaatı durdurdu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden beklenen sayıda araç geçmediği için devletten milyarlarca ödeme alan İçtaş İnşaat ile Astaldi'nin birlikte kurdukları ICA, gözünü İstanbul’un Sarıyer ilçesi Uskumruköy’e dikti.

ICA, bölge halkı tarafından sit alanı olduğu belirtilen bölgeye beton santralı kurmak için faaliyete başladı. İlk olarak tesisin yapılmak istendiği alanı çeviren şirket, zemine beton döktü. Bölge halkının inşaat faaliyetlerini fark etmesi üzerine projeyi araştırmaya başladı. Ancak şirketin ne belediyeden ne de Bakanlık’tan bir izin aldığı ortaya çıktı. Ayrıca ÇED süreci içerisinde değerlendirilmesi gereken projenin yapılacağı alan da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2018 yılında onaylanan imar planı lejantında ‘ağaçlandırılacak alanlar, orman alanları, parklar, dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, fuar, oyun alanları’ olarak belirlenmiş.

İMZA KAMPANYASI

Projenin bölgeye zarar vereceğini belirten yurttaşlar da imza kampanyası başlattı. Şimdilik bine yakın imza toplayan bölge halkı, toplanan imzaları yetkililere iletecek.

Uskumruköyü Muhtarı Şeyda Üst “Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi 69 no’lu parsel üzerinde bir firma tarafından Sarıyer Belediyesinden ruhsat ve izin alınmadan beton santrali kurulumu çalışmalarına başlanılmıştır. Sit alanı olarak ilan edilen bölgemizde onaylanan imar planının plan hükümleri 15.maddesi ‘plan onama sınırları içinde akaryakıt depoları, sanayi tesisleri kurulamaz, maden ve taş ocağı, beton santralleri açılamaz, izni olanların süreleri bittiğinde işlem izni uzatılmayacak ve faaliyetleri sona erdirilecektir. Motor çalıştıran, çevresine gürültü, toz, duman çıkaran fonksiyonlar konut alanları içinde yer alamaz’ hükmü vardır. Kanunlara, yönetmeliklere ve imar planı hükümlerine aykırı olarak başlatılan kaçak inşaatın acilen durdurulması ve bu tür inşaatlara izin verilmemesi için desteğinizi istiyoruz” dedi.

KAMYON TRAFİĞİ

ICA yetkilileriyle konuşan muhtar Üst, projenin detayları hakkında bilgi aldı. Toplantıda ICA yetkilileri tarafından izlenecek yol haritası hakkında bilgi verildiğini belirten Üst, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

• Belirtilen yerde 2-2,5 yıl için geçici bir santral kurulacağı ve bu tesisin yapım aşamasında olan Sarıyer-Kilyos tüneli inşaatına hizmet edeceği belirtildi.

• Tünel inşaatından çıkan toprağın eski taşocağına sevk edileceğini ve bu dolgu işlemi için izin gerekmediği ifade edildi.

• Trafik sirkülasyon projesinin hazırlanıp İBB'ye sunulacağı ve proje çalışmasının ağustos/eylül gibi tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

• Günde bir kamyonun 12 sefer yaptığı ve bunun günde toplam 250-300 sefere kadar çıkabileceği aktarıldı.

• 2,5 yıl sonra tesisin söküleceği ve çevre rehabilitasyonunun yapılacağı ifade edildi.