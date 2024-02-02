Doğalgaz patlaması ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Doğalgaz patlaması ortalığı savaş alanına çevirdi
Kenya’nın başkenti Nairobi’de doğalgaz patlaması büyük bir felakete sebep oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de doğalgaz patlaması sebebiyle yangın çıktı. İki kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı.

Embakasi bölgesinde bir gaz dolum tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Hükümet sözcüsü Isaac Mwaura, tesis binasının yıkıldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

En az 222 vatandaşın hastanelere başvurduğu belirtilirken Kenya Kızılhaç Örgütü ise hastanelere 300 kişinin geldiğini aktardı.

Patlama esnasında çevrede bulunan birçok bina hasar gördü. Polisin bölgeye giriş çıkışları kapattığı ve kurtarma çalışmaları için bir acil durum merkezi kurulduğu iletildi.

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