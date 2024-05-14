Doğanlar Mobilya Grubu ihracat odaklı büyüyecek

Doğanlar Mobilya Grubu, ihracat yılı olarak ilan ettiği 2024’te bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak Banyo, Lova Yatak, Ruumstore ve Biga Home olmak üzere 6 markası ile yatırımlarına devam ediyor.

İhracattaki ülke sayısını artırma ve global marka olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Doğanlar Mobilya Grubu Başkanı İsmail Doğan, grubun 2024 yılında konsolide bütçesinin yaklaşık yüzde 5’ini yatırımlara ayıracağını söyledi.

İHRACAT PAYINI YÜZDE 30’A ÇIKARACAK

Planlanan yatırım alanları arasında sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kapasite artışları, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının olduğunu belirten Doğan, mobilya grubunun bugün 45 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini anlattı. Doğan, yüzde 12-15 olan ihracat payını 3 yılda yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini de açıkladı.

Doğanlar Mobilya CEO’su Mustafa Karamemiş de 2023 yılında yüzde 80 büyüyen grubun bu yılki büyüme hedefinin yüzde 70 olduğunu açıkladı. İlk 4 ayın finansal sonuçlarına değinen Karamemiş ilk dört ayda yüzde 81 büyüme yakaladıklarını da ifade etti. Karamemiş, enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon emisyonu azalımı gibi alanlarda yaptığı çalışmalara değinerek, GES ve yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırımlar yapılacağını belirtti.

Karamemiş, grubun 9,542 kWp gücünde elektrik üretecek GES yatırımı için 4,2 milyon dolar bütçe ayrıldığını söyledi. Karamemiş, Düzce Kelebek fabrika çatısında montajın başlayacağını belirterek, 2,5 milyon euroluk makine parkuru yatırımı bağlantısının yapıldığını ifade etti. Sistem verimliliğinin yüzde 30-35 artırıldığını kaydeden Karamemiş, kurdukları kurumsal satış departmanı sayesinde 38 milyon TL’lik kamu ihalesi, 45 milyon TL’lik yurt dışında otel benzeri renovasyon projesi alındığını da söyledi.

735 SATIŞ NOKTASINA ULAŞTI

Doğanlar Mobilya Grubu, yurt içi ve yurt dışında toplam 735 satış noktasına ulaştı. Karamemiş, yılın ilk çeyreğinde açılan 11 yeni mağazayla da öngörüleri doğrultusunda yol aldıklarını anlattı. Geçen yıl resmi açılışı gerçekleştiren ve Senegal’in ilk ve tek mobilya üretim tesisi olma özelliğine sahip Biga Home markasının bugün 19 satış noktası bulunduğu belirten Karamemiş, Afrika pazarında büyümeye devam ettiklerini açıkladı.

İTALYAN MARKALARLA TEMASTA

Karamemiş, Milano Mobilya Fuarı’nda iki İtalyan marka ile iş birliği görüşmesi yaptıklarını da belirterek görüşmelerin yılsonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.