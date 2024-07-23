Doğru Nefes Alıyor Musunuz?

Nadi Shodhana (Alternatif Burun Nefesi): Sağ baş parmağınızı kullanarak sağ burun deliğinizi kapatın ve sol burun deliğinizden derin bir nefes alın. Ardından, sağ burun deliğinizi açarken sol burun deliğinizi kapatın ve sağ burun deliğinizden nefes verin. Bu tekniği her iki burun deliği için tekrarlayın. Bu teknik, enerjinizi dengelemeye ve zihninizi sakinleştirmeye yardımcı olur.