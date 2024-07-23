Doğru Nefes Alıyor Musunuz?

5. Nefes Odaklama Tekniği
Bu teknik, nefes alırken belirli bir kelime veya imaja odaklanmayı içerir.
Uygulama:
• Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın.
• Burnunuzdan derin bir nefes alın ve zihninizde sakinleştirici bir kelime veya imaj canlandırın.
• Yavaşça nefes verin ve bu kelime veya imaja odaklanmaya devam edin.
Nefes terapisi, düzenli olarak uygulandığında stres seviyelerini azaltabilir, zihinsel netliği artırabilir ve genel yaşam kalitesini iyileştirebilir. Bu teknikleri günlük rutininize dahil etmek, uzun vadede büyük faydalar sağlayacaktır.